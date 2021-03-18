Son dakika haberi... Kontrolden çıkarak fabrika duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi... Kontrolden çıkarak fabrika duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

18.03.2021 19:48 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:53

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Muhiddin Ülger idaresindeki 16 ABU 218 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun Babasultan mevkisinde kontrolden çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ülger'in öldüğünü belirledi.

Sürücünün cansız bedeni hastane morguna gönderildi.

Son dakika haberi... Kontrolden çıkarak fabrika duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Kontrolden çıkarak fabrika duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Kontrolden çıkarak fabrika duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Kontrolden çıkarak fabrika duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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