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Son dakika haberi! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar güvenlik kamerasında

Bir son dakika haberine göre Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar güvenlik kamerasında Yokuş aşağı kontrolden çıkan tır önce üzerinde sıfır kilometre traktör yüklü çekiciye ardından 3 araca çarparak durabildi Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı Afyonkarahisar'ın...

Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar güvenlik kamerasında

Yokuş aşağı kontrolden çıkan tır önce üzerinde sıfır kilometre traktör yüklü çekiciye ardından 3 araca çarparak durabildi

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçiş biri traktör, 6 aracı biçtiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan uyruklu Qasımov İsgender Y., idaresindeki 20 ZA 427 plakalı rulo iplik yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Tır yol ortasındaki refüjü aşıp karşı şeride geçip önce Çağlayan Gürsu sevk ve idaresindeki 03 RG 161 plakalı araca ardından Mehmet Balon yönetimindeki üstünde sıfır kilometre traktör yüklü olan 03 FH 214 plakalı çekiciye ardından 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, tırın dorsesi ise yol yan yattı, içerisindeki rulo iplikle ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla kazada yaralanan ve isimleri belirlenemeyen 2 kişi ambulanslarla hastaneye götürülürken, hafif yaralanan 2 kişi ise tedaviyi kabul etmedi.

Yalanan korkunç kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tırın karşı şeritten gelip, önce dönmeye çalışan sıfır kilometre yüklü çekiciye ardından diğer araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / Eyüp Şahin - Son Dakika Haberleri
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda

Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda

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