Son dakika haberi! KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS POLİS ARACI İLE OTOMOBİLE ÇARPTI 1'İ POLİS 2 YARALI

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, araç yangını için çevre güvenliği alan trafik polislerinin aracına çarpan minibüs, ardından karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.10 sıralarında Manisa- İzmir çevreyolunda meydana geldi. Çevreyolunda yaşanan araç yangını nedeniyle çevre güvenliği alan trafik polislerinin aracına, Mehmet Mercan yönetimindeki 45 J 0367 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen minibüs, daha sonra karşı yönden gelen Ali İsmet Uçar'ın kullandığı 45 YN 666 plakalı otomobile çarptı. Kazada, trafik polisi Berkay Erdem ile otomobilin sürücüsü Ali İsmet Uçar, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle güzergahta bir süre trafik akışı aksadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.