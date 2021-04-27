Son dakika haberi... Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı 4 ölü (3)

Bir son dakika haberine göre ŞOFÖRÜ İZİNLİ OLDUĞU İÇİN OTOMOBİLİ KENDİ KULLANIYORMUŞİzmit'te Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazada, olay yerinde hayatını kaybeden Nevşehir Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile beraberinde bulunan Ahmet Demirhan'ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından...