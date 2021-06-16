Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ticari uçak düştü: 3 ölü
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Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ticari uçak düştü: 3 ölü

Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ticari uçak düştü: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen ticari uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen ticari uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ticari uçak Kavumu Havaalanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.

Kazada mürettebattan 2 kişi ile 1 yolcu yaşamını yitirdi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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