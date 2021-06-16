Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile çatışmada 41 isyancı öldürüldü
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Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile çatışmada 41 isyancı öldürüldü

Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri ile çatışmada 41 isyancı öldürüldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Ituri eyaletinde isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 41 isyancı öldürüldü, 2 asker yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Ituri eyaletinde isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 41 isyancı öldürüldü, 2 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, güvenlik güçleri ile isyancı grup Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) arasında Ituri eyaletindeki Fakaki kenti yakınlarında çatışma çıktı.

Çatışmada, 41 isyancı öldürüldü, 2 asker hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri bölgede kontrolü sağladı.

Bölgede KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile CODECO mensubu isyancılar arasında uzun süredir şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Bölgede yaşanan silahlı saldırılarda, son 1 ayda 150 sivil hayatını kaybetti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırındaki doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 8 ayda, KDC'de yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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