Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın madenine saldırı: 9 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı kişilerin altın madenine düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı kişilerin altın madenine düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Mambasa bölgesinde yer alan altın madeni sorumlusu Etienne Etaka, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) ayrılıkçı grubunun, altın madeninde çalışan 9 kişiyi silahla vurarak öldürdüğünü ifade etti.

Askeri yetkililerinden Jules Ngongo, ayrılıkçıların son dönemde güvenlik güçlerinin etkin olmadığı bölgelere saldırmaya başladığını söyledi.

Ülkedeki maden işçileri, çok düşük ücret karşılığında güvenliğin sağlanamadığı madenlerde çalıştırılıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti kobalt, elmas, bakır ve altın gibi doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen halkı çok yoksul.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım