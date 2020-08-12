Son dakika haberi! Konargöçer dilenciler Hatay dışına gönderildi Gelen son dakika haberlerine göre - Konargöçer dilenciler Hatay dışına gönderildi Hatay'da dilenen şahıslar şehir dışına götürüldü Çevre şehirlerden gelerek Hatay'da dilencilik yapan şahıslar, zabıta ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Hatay ilinden sınır dışı edildi.

- Konargöçer dilenciler Hatay dışına gönderildi

Hatay'da dilenen şahıslar şehir dışına götürüldü

HATAY - Çevre şehirlerden gelerek Hatay'da dilencilik yapan şahıslar, zabıta ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Hatay ilinden sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin takipleri sonucunda çevre illerden gelerek Hatay ilinde konargöçer dilencilik yapmaya çalışan 38 şahıs tespit edildi. Büyükşehir zabıta ekipleri ve Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan konargöçer dilenciler haklarında gerekli işlemler uygulandı.

Şehrin yoğun kullanılan cadde ve sokaklarında vatandaşları rahatsız ettikleri öğrenilen ve 8 aileden oluşan toplamda 38 konargöçer dilenci, polis ekipleri tarafından Hatay ili sınırları dışarısına götürüldü.

Kaynak: İHA