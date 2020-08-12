Son dakika haberi... Konargöçer dilenciler Hatay dışına gönderildi Bir son dakika haberine göre Çevre şehirlerden gelerek Hatay'da dilencilik yapan şahıslar, zabıta ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucunda ilden sınır dışı edildi.

Çevre şehirlerden gelerek Hatay'da dilencilik yapan şahıslar, zabıta ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucunda ilden sınır dışı edildi. Alınan bilgiye göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin takipleri sonucunda çevre illerden gelerek Hatay'da konargöçer dilencilik yapmaya çalışan 38 şahıs tespit edildi. Büyükşehir zabıta ekipleri ve Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan konargöçer dilenciler haklarında gerekli işlemler uygulandı. Şehrin yoğun kullanılan cadde ve sokaklarında vatandaşları rahatsız ettikleri öğrenilen ve 8 aileden oluşan toplamda 38 konargöçer dilenci, polis ekipleri tarafından Hatay il sınırları dışarısına götürüldü. - HATAY Kaynak: İHA