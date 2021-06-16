Son dakika haberi: Komşusunu taşla öldürüp kayalıklardan atan sanığa 25 yıl hapis cezası

Son dakika haberleri... Kayseri'de tartıştığı komşusunu başına taşla vurup öldürdükten sonra kayalıklardan atan yabancı uyruklu sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de tartıştığı komşusunu başına taşla vurup öldürdükten sonra kayalıklardan atan yabancı uyruklu sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Z.E. (36) tutuklu bulunduğu ceza evinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Z.E. hakkında bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada söz verilen sanık Z.E., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben 6 aydır Türkiye'de yaşıyorum. Tamim Mirzai bana bıçak çekince kendimi korumak için elime taş aldım. Olay bu şekilde oldu. Ben mahkeme heyetinden beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Z.E.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak sanığın cezasını 25 yıla indirdi. Tutuklu sanık Z.E.'nin tutukluluk halini devamına karar verildi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Morkaya Sokak üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Z. E. (36), iddiaya göre eşine sarkıntılık yapan Tamim Mirzai (22) ile karşılaştı. Mirzai'nin kafasına taşla vurarak öldüren şahıs, yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağı attı. Mirzai'nin öldüğünü anlayan Z.E., daha sonra ceset görülmesin üzerini taşla örttükten sonra ağabeyinin evine gitti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, Mirzai'nin cesedi ile karşılaştı. Çevrede geniş çapta çalışma başlatan ekipler, şüpheli Z. E.'yi ağabeyinin evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Mirzai'nin cenazesi de, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Z. E. ise emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri biten zanlı Z.E. adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı