Son dakika haberi | Komşusunu öldüren Afganistanlı sanığa 25 yıl hapis

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği, kendi ülkesinin vatandaşı olan komşusu Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldüren Afganistan uyruklu Ziya Ehsami (33), tutuklu yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği, kendi ülkesinin vatandaşı olan komşusu Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldüren Afganistan uyruklu Ziya Ehsami (33), tutuklu yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Morkaya Sokak'ta geçen yıl 22 Ekim'de meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Ziya Ehsami, eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Tamim Mirza ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ehsami, eline geçirdiği taş ile Mirza'nın başına vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Ziya Ehsami, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ziya Ehsami hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Ehsami hakkında, 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Ehsami, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ziya Ehsami, "Suç bende değil. Yolda karşılaştık ve tartıştık. Neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Daha önce bana 2 defa bıçak çekmişti. Bana bıçak çekti, ben de kendimi savunmak amacıyla taşla vurdum. Bilerek yapmadım. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ziya Ehsami'nin eyleminin 'kasten adam öldürme' kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun