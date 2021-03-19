Son dakika haberi: Komşusunu öldüren Afganistanlı sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
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Son dakika haberi: Komşusunu öldüren Afganistanlı sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

19.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:35
Son dakika haberi: Komşusunu öldüren Afganistanlı sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Son dakika haberi... KAYSERİ'de eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldürüp tutuklanan Afganistan uyruklu Ziya Ehsami (33), hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldürüp tutuklanan Afganistan uyruklu Ziya Ehsami (33), hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Morkaya Sokak'ta geçen yıl 22 Ekim'de meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Ziya Ehsami, eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Tamim Mirza ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ehsami, eline geçirdiği taş ile Mirza'nın başına vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Ziya Ehsami, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Afganistan uyruklu Ziya Ehsami hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Ehsami hakkında, 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ziya Ehsami, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

FOTORĞAFLI


Son dakika haberi: Komşusunu öldüren Afganistanlı sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
Son dakika haberi: Komşusunu öldüren Afganistanlı sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
Son dakika haberi: Komşusunu öldüren Afganistanlı sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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