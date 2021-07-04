Son dakika haberi: Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ADANA'nın Feke ilçesinde komşusu Durdu Kızıloluk'u (61) sırtından vurarak öldüren katil zanlısı Mehmet Aydın Akçam, gözaltına alındı.

ADANA'nın Feke ilçesinde komşusu Durdu Kızıloluk'u (61) sırtından vurarak öldüren katil zanlısı Mehmet Aydın Akçam, gözaltına alındı. Akçam'ın 2011 yılında 'kız kaçırma' nedeniyle hapis yattığı ve daha önce de Kızıloluk tarafından 'rahatsız ettiği' gerekçesiyle şikayet edildiği öğrenildi.

Olay, 1 Temmuz'da Kızılyer Mahallesi'nde meydana geldi. Durdu Kızıloluk ile komşusu Mehmet Aydın Akçam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Akçam, av tüfeğini alarak kadının bahçesine geri döndü. Akçam, kaçmaya çalışan Kızılok'u sırtından vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Durdu Kızılok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kızılok, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada katil zanlısının 3 Temmuz'da Feke'nin Söğüt Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Ekipler, mahalleye yaptığı baskında şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, Akçam'ın Kızıloluk tarafından rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayet edildiği de ortaya çıktı. Akçam'ın 2011 yılında kız kaçırma olayı nedeniyle hapis yattığı da öğrenildi.


Son dakika haberi: Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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