Son dakika haberi: Komşu çocuğuna "köpeğimle oynama" dayağı kamerada Gelen son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde bir sitede "köpeğimle oynadılar" iddiasıyla bir kadın, komşusunun 2 çocuğunu dövdü.

Beylikdüzü'nde bir sitede "köpeğimle oynadılar" iddiasıyla bir kadın, komşusunun 2 çocuğunu dövdü. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, sitede bahçe katında bulunan çocukların kendi köpeğini rahatsız etmesine sinirlenerek 2 çocuğu da dövdü. Anne Zuhal D. ise, oğlu Çınar D.'nin darp edilmesi üzerine şikayetçi oldu.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının çocukları kovalaması, kolundan tutup sürüklemesi ve darp etmesi yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA