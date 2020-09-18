Son dakika haberi: Kombi hırsızına polisten 'Dur' operasyonu
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Son dakika haberi: Kombi hırsızına polisten 'Dur' operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'da kiralık ya da satılık 21 evden kombi, şofben, musluk ve kapı kolu çalan E.S., polisin 'Dur' adını verdiği operasyonla yakalandı.

Son dakika haberi: Kombi hırsızına polisten 'Dur' operasyonu
18.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:04

ANKARA'da kiralık ya da satılık 21 evden kombi, şofben, musluk ve kapı kolu çalan E.S., polisin 'Dur' adını verdiği operasyonla yakalandı. Toplam 80 bin TL'lik hırsızlık yaptığı saptanan E.S., tutuklandı.

Başkentte kiralık ya da satılık evlerden kapı ve pencere kilitleri kırılarak, kombi, şofben, musluk ve kapı kolu gibi eşyaların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda 21 evden yaşanan hırsızlık olaylarını, E.S. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. E.S.'nin kiralık ya da satılık evleri, internet üzerinden bulduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis, 'kiralık daire' ilanı verdi. Müşteri gibi daireye gelen şüpheli E.S, 'Dur' adı verilen operasyonla suçüstü yakalandı.

Toplam 80 bin TL'lik hırsızlık yaptığı ve çaldığı malzemeleri hurdacılara sattığı ortaya çıkan E.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güvenlik kameralarınce da görüntülenen şüpheli E.S.'nin poliste 6'si hırsızlık olmak üzere 31 suç kaydı olduğu bildirildi. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Gökhan CEYLAN
Gökhan CEYLAN
DHA Editörü
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