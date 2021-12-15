KOM Daire'den yeni yıl öncesi sahte içkiye karşı "Zehir" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde "Zehir" operasyonu başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı. Operasyonda yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adreste arama yapılırken, 60 şüpheli şahıs hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca gözaltı kararı verildi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 adet etiket, 102 adet sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi. Operasyon ile ilgili çalışmalar devam ediyor. - ANKARA