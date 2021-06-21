Son dakika haberi! Koltuktan çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Koltuktan çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberi! Koltuktan çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Karabük'te kimliği belirsiz kişiler tarafından ormanlık alana atılan koltuğun yakılması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te kimliği belirsiz kişiler tarafından ormanlık alana atılan koltuğun yakılması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Yeni mahalle'de meydana geldi. Ormanlık alana yakın bölgeye atılan koltuk kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Koltuğu saran alevlerin çevreye yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu
Sağanak yağış Köşk'te etkili oldu
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Bir garip olay! Eşini göremediği için çıktığı çatıdan kendi indi, nöbeti arkadaşına devretti
Bir garip olay! Eşini göremediği için çıktığı çatıdan kendi indi, nöbeti arkadaşına devretti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Boris Johnson Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Başak Dizer Merve Dizdar Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Koltuktan çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 15:43:17. #1.16#

title