Son dakika haberi! Kolonyadan zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi! Kolonyadan zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu

20.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:30
Son dakika haberi! Kolonyadan zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İznik ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

İznik'e bağlı Müşküle Mahallesinde yalnız yaşayan Bahtiyar Kavuk'tan (51) haber alamayan mahalledeki arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir çağırıp kapıyı açtırdıklarında Kavuk'un cansız bedeni ile karşılaştı. Daha önce Amatem'de alkol tedavisi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası Kavuk'un kolonya içtiği iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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