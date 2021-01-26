Son dakika haberi! Kolombiya Savunma Bakanı Trujillo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Kolombiya Savunma Bakanı Trujillo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

26.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:12
Son dakika haberi! Kolombiya Savunma Bakanı Trujillo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanımız Trujillo'nun ölüm haberini derin bir üzüntü ile öğrendim." dedi.

Tarifsiz bir acı içerisinde olduğunu vurgulayan Marquez, "Trujillo benim arkadaşım, ortağım, iş arkadaşım ve bakanımdı." ifadesini kullandı.

12 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlığı kötüleşen Trujillo, Bogota'daki Askeri Hastaneye kaldırılmıştı.

Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyondan fazla Kovid-19 vakasına rastlanırken salgında 51 bin 747 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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