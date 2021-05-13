Son dakika haberi | Kolombiya Dışişleri Bakanı istifa etti
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Son dakika haberi | Kolombiya Dışişleri Bakanı istifa etti

Son dakika haberi | Kolombiya Dışişleri Bakanı istifa etti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum, istifa kararını Devlet Başkanı Ivan Duque'ye sundu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum, istifa kararını Devlet Başkanı Ivan Duque'ye sundu.

Blum, Duque'ye hitaben yazdığı istifa mektubunda, "Dışişleri Bakanı olarak istifamı, geri alınamaz şekilde derhal uygulanmak üzere sizlere en derin saygılarımla sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı'na kendisine duyduğu güven için teşekkür eden Blum, Kolombiya'nın dış politikasında demokrasi, yasallık, eşitlik ve girişimcilik değerlerinin geliştirilmesi ve savunulmasında adanmışlık ve özveriyle hizmet ettiğini kaydetti.

İstifa gerekçesine ilişkin detay paylaşmayan Blum, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde 1'i polis 42 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle uluslararası kuruluşların ciddi eleştirilerine yanıt vermek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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