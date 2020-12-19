Son dakika haberi: Kolombiya'da yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara operasyon: 6 yaralı
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Son dakika haberi: Kolombiya'da yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara operasyon: 6 yaralı

19.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:44
Son dakika haberi: Kolombiya'da yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara operasyon: 6 yaralı

Bir son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, polisin, yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, polisin, yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre polis, ülkenin başkenti Bogota'ya bağlı Usaquen ilçesinde yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlara operasyon düzenledi.

Operasyonda, polis ile yasa dışı yolcu taşımacılığı yapanlar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 4'ü polis toplam 6 kişi yaralandı.

Usaquen Belediye Başkanı Horacio Estrada, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır yasa dışı yolculuk taşıyanlar ile anlaşmaya çalıştıklarını ve başarılı olamadıklarını söyledi.

Estrada, ilçede yasa dışı taşımacılığa izin vermeyeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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