Son dakika haberi! Kolombiya'da yangın: 2 kişi öldü, 320 aile evsiz kaldı
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Son dakika haberi! Kolombiya'da yangın: 2 kişi öldü, 320 aile evsiz kaldı

01.12.2020 03:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 03:30
Son dakika haberi! Kolombiya'da yangın: 2 kişi öldü, 320 aile evsiz kaldı

Son dakika habere göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın batısındaki Choco yönetim bölgesinde dar gelirli ailelerin yaşadığı, 3 bloklu ahşap evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 320 aile evsiz kaldı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın batısındaki Choco yönetim bölgesinde dar gelirli ailelerin yaşadığı, 3 bloklu ahşap evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 320 aile evsiz kaldı.

Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin Choco bölgesine bağlı Riosucio kentinde, daha çok düşük gelirli ailelerin ikamet ettiği ahşap evlerin bulunduğu 3 blokta yangın çıktı.

Yangında, 70'den fazla ahşap ev küle dönerken, 2 kişi öldü, 320 aile ise evlerini kaybetti.

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde halkın, hortum ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Öte yandan olaya ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanı Ivan Duque, yangından etkilenen ailelere gerekli yardımların sağlanması için talimat verdiğini belirterek, "Belediye başkanıyla görüştüm, Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi ile kentte bir müdahale mekanizması başlatmalarını istedim. Ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Daniel Palacios, evleri yanan kişilerin durumunu yerinde incelemek için bölgeye gidecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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