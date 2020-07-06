Son dakika haberi! Kolombiya'da yakıt tankeri patladı: 7 ölü, 50 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Kolombiya'da kaza yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Kolombiya'da kaza yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Magdalena eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada, tankerden yakıt almaya çalışan 7 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA