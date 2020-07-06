Son dakika haberi! Kolombiya'da yakıt tankeri patladı: 7 ölü, 50 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Kolombiya'da kaza yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
06.07.2020 21:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:04
Kolombiya'da kaza yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Magdalena eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada, tankerden yakıt almaya çalışan 7 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi, soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: AA