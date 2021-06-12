Son dakika haberi! Kolombiya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Kolombiya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Kolombiya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kolombiya'nın orta kısmındaki Boyaca yönetim merkezinde bulunan kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 madenci öldü.

Kolombiya'nın orta kısmındaki Boyaca yönetim merkezinde bulunan kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 madenci öldü.

Kolombiya basınındaki habere göre, Boyaca'ya bağlı Socha kasabasındaki "Santa İnes" adlı maden ocağında gaz birikmesinden kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Göçük altında 2 madencinin daha olduğu bilgisi paylaşılırken şimdiye kadar 3 kişi kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 9 madenci ise yaşamını yitirdi.

Ulusal Madencilik Ajansına (ANM) göre, 2020'de meydana gelen 161 maden kazasında 171 kişi yaşamını yitirdi, yılbaşından bu yana da 27 maden kazasında 50'den fazla madenci hayatını kaybetti.

Kolombiya'da 2010'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 kişinin ölmesi,"ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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