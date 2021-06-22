Son dakika haberi... Kolombiya'da Covid-19 ölümleri 100 bini aştı
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Son dakika haberi... Kolombiya'da Covid-19 ölümleri 100 bini aştı

Son dakika haberi... Kolombiya'da Covid-19 ölümleri 100 bini aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kolombiya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

Kolombiya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da korona virüs (Covid-19) salgınında üçüncü dalga ile mücadele devam ederken kritik bir eşik aşıldı. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti. Kolombiya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 648 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 582'ye ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte 23 bin 239 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı da 3 milyon 968 bin 405'e yükseldi. Yaklaşık 50 milyon nüfuslu ülkede geçtiğimiz günlerde vaka sayısı ve Covid-19 ölümlerinde rekor üstüne rekor kırılırken, sağlık yetkilileri bazı tıbbi malzemelerde kritik seviyede azalma olduğu konusunda uyardı. Başkent Bogota'nın yanı sıra ülkenin ikinci ve üçüncü en büyük şehirleri olan Medellin ve Cali'de yoğun bakım ünitelerinin tam kapasiteye ulaştığı kaydedilirken, vaka sayıları yüksek seyretmeye devam ettiği takdirde oksijen tüplerinin tükenmesi riski ile karşı karşıya olunduğu belirtildi.

Kolombiya hükümeti ise vaka sayılarındaki artışın kaynağının haftalardır devam eden hükümet karşıtı protestolar olduğunu öne sürdü. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülke genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törende, "Kalabalıklar bu hastalığın katlanarak yayılmasının ana nedenidir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ekonomiyi canlandırmak amacıyla Mart 2020'den bu yana uygulanan kısıtlamaların çoğunun kaldırıldığı Kolombiya'da bugüne kadar 14.9 milyondan fazla Covid-19 aşısı uygulanırken, 4.7 milyon kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı. Ülkede bu yılın sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini oluşturan yaklaşık 35 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

-İHA-

Son dakika haberi... Kolombiya'da Covid-19 ölümleri 100 bini aştı
Son dakika haberi... Kolombiya'da Covid-19 ölümleri 100 bini aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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