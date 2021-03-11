Son dakika haberi... Kolombiya'da 360 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
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Son dakika haberi... Kolombiya'da 360 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

11.03.2021 03:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 03:32
Son dakika haberi... Kolombiya'da 360 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, şimdiye kadar ülke genelinde 360 bin 635 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, şimdiye kadar ülke genelinde 360 bin 635 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 17 Şubat'ta ilk Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlanmasından bu yana aşı yapılan kişi sayısı 360 bin 635'e ulaştı.

Ülkede en çok aşının yapıldığı yerler, 69 bin 551'le başkent Bogota, 39 bin 546'yla Valle del Cauca eyaleti, 37 bin 88'le Antioquia eyaleti ve 21 bin 119 aşıyla Amazonas eyaleti oldu.

Kolombiya'ya, en son Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 920 bin 615 doz aşı gelmişti.

Ülkede bugüne kadar 2 milyon 285 bin 960 kişi, Kovid-19'a yakalandı, 60 bin 773 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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