Son dakika haberi | Kolombiya'da 2 bombalı araçla askeri tabura yönelik saldırıda 36 asker yaralandı
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Son dakika haberi | Kolombiya'da 2 bombalı araçla askeri tabura yönelik saldırıda 36 asker yaralandı

Son dakika haberi | Kolombiya'da 2 bombalı araçla askeri tabura yönelik saldırıda 36 asker yaralandı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, askeri tabura bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 36 askerin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, askeri tabura bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 36 askerin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cucuta kentinde, Ulusal Ordu'ya bağlı 30. tugayın içinde askerlerin bulunduğu alanda, bomba yüklü 2 aracın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 36 asker yaralandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, saldırının derhal soruşturulması için Savunma Bakanı Diego Molano'ya gerekli talimatları verdiğini belirtti.

Öte yandan Molano da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30. Tugay'daki patlamalar nedeniyle durumu doğrulamak için hemen ordu komutanıyla beraber bölgeye intikal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, patlamayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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