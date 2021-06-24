Son dakika haberi | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış 7 bomba imha edildi
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Son dakika haberi | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış 7 bomba imha edildi

Son dakika haberi | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış 7 bomba imha edildi
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 7 bomba etkisiz hale getirildi.

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 7 bomba etkisiz hale getirildi.

Rondorf semtinde inşaat çalışması esnasında bulunan Amerikan yapımı 4 adet 250 kilogramlık ve 3 tane de 50 kilogramlık olmak üzere 7 uçak bombası uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi. İmha çalışmaları sırasında tehlikeli bölgenin 500 metre çevresinde oturan binlerce kişi ev ve işyerlerinden tahliye edildi.

İmha çalışmaları sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.

İnşaat çalışmasında bulunan 7 bombanın sorunsuz şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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