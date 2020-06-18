Son dakika haberi! Koli bandıyla sardığı başına poşet geçirip, boğazını bıçakla keserek, intihar etti
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Son dakika haberi! Koli bandıyla sardığı başına poşet geçirip, boğazını bıçakla keserek, intihar etti

Son dakika güncel haberine göre ANTALYA'da, bunalımda olduğu öne sürülen Özgü F. (38), başını koli bandıyla sarıp, poşet geçirdikten sonra boğazını bıçakla keserek, yaşamına son verdi.

Son dakika haberi! Koli bandıyla sardığı başına poşet geçirip, boğazını bıçakla keserek, intihar etti
18.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:28

ANTALYA'da, bunalımda olduğu öne sürülen Özgü F. (38), başını koli bandıyla sarıp, poşet geçirdikten sonra boğazını bıçakla keserek, yaşamına son verdi. Özgü F.'nin cesedinin yanında, 'Kendi tercihimdir, kimse sorumlu değildir. Kardeşimin üzerine defnedin beni bye' yazılı not bulundu. 

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi 205 Sokak't meydana geldi. 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede tek başına yaşayan Özgü F.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Özgü F.'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Özgü F.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan inceleme sonucu Özgü F.'nin, başını koli bandıyla sardığı ardından poşet geçirip, boğazını bıçakla keserek, yaşamına son verdiği ortaya çıktı. 

'KENDİ TERCİHİM, KİMSE SORUMLU DEĞİL' NOTU BULUNDU

Özgü F.'nin cansız bedeninin yanında, 'Kendi tercihimdir, kimse sorumlu değildir. Kardeşimin üzerine defnedin beni bye' yazılı not olduğu görüldü. Özgü F.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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