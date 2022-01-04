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Son dakika haberi! Köknar ağacını kesti, jandarmaya yakalandı

Son dakika haberi! Köknar ağacını kesti, jandarmaya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde köknar ağacını kestiği tespit edilen şahıs jandarma ekiplerine yakalandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde köknar ağacını kestiği tespit edilen şahıs jandarma ekiplerine yakalandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bir şahsın orman içerisinde kesilmesi yasak olan köknar ağacını kestiği tespit edildi. D.K. isimli şahsın yanına giden ekipler, daha öncede 3 köknar ağacını kestiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli D.K. ve suça konu kaçak orman emvalleri, Kaynaşlı Orman Şefliğine teslim edildi. - DÜZCE

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