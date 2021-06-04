Son dakika haberi! Kocasını av tüfeğiyle öldürdü
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Son dakika haberi! Kocasını av tüfeğiyle öldürdü

Son dakika haberi! Kocasını av tüfeğiyle öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Konya'nın Sarayönü ilçesinde 47 yaşındaki bir adam tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 47 yaşındaki bir adam tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (47) ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı kocası İ.A.'yı (53) av tüfeğiyle vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden İ.A.'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kocasını vuran cinayet zanlısı Y.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeğine de el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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