Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada

29.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:05

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada Beton yığınları araçların üzerine böyle düştü Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan tekstil atölyesinde yaşanan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada

Beton yığınları araçların üzerine böyle düştü

İSTANBUL - Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan tekstil atölyesinde yaşanan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, beton yığınları araçların üzerine böyle düştü.

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü. Patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntüde, beton yığınlarının araçların üzerine düştüğü görülüyor.

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada
Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada
Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada
Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Feyza Aktan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ömer Ali Okan Buruk Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:07:24. #1.14#
title