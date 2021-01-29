Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada
Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada Beton yığınları araçların üzerine böyle düştü Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan tekstil atölyesinde yaşanan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kamerada
Beton yığınları araçların üzerine böyle düştü
İSTANBUL - Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan tekstil atölyesinde yaşanan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, beton yığınları araçların üzerine böyle düştü.
Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü. Patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntüde, beton yığınlarının araçların üzerine düştüğü görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ