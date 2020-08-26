Son dakika haberi: Kocasinan'da 5 yılda yaklaşık 17 ton elektronik ve pil atığı ekonomiye kazandırıldı Son dakika haberine göre Kocasinan Belediyesi, ömrünü tamamlamış elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyor.

Kocasinan Belediyesi, ömrünü tamamlamış elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyor.

Çevre dostu uygulamalarıyla ülke genelinde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediyesi, 5 yılda 10 ton elektronik atık ve 6 bin 730 kilogram atık pil topladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan Belediyesinin geri dönüşümde yaptığı projeler ve çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların toplanmasının önemli olduğunu biliyoruz. Daha önce temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimizin ilçenin belirli bölgelerine yerleştirdiği 'Elektronik Atık Toplama' noktalarıyla ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlıyoruz. Bu sayede ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiyor ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konuda daha duyarlı olmaya ve atık hale gelen elektronik aletleri bu noktalara bırakmalarını istiyoruz."

Kaynak: AA