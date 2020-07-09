Son dakika haberi... Kocasinan Belediye Meclisi'nden Kayserispor'a tam destek Son dakika haberi... Kocasinan Belediye Meclisi, kentin markası Kayserispor için tek yürek olup, tam destek verdi.

Kocasinan Belediye Meclisi, kentin markası Kayserispor için tek yürek olup, tam destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında toplanan Belediye Meclisinde temmuz ayının ilk oturumuyla ilgili komisyona havale edilen konular görüşüldü.

Ek meclis gündeminde 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Süper Lig'in 31. Haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak sarı kırmızılı takıma başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserispor'a inandıklarını ve güvendiklerini belirtti.

Kayserispor tişörtü giyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserispor'a başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Gurur kaynağımız, değerimiz Kayserispor'un her zaman yanındayız. Başarıya emin adımlarla ilerleyen takımımıza sahip çıkmak adına, kendi sahasında oynadığı bütün maçlara katılmaya özen gösterdik. Zaman zaman da tesislere giderek antrenmanları izleyip hem oyuncularımıza hem de teknik heyete moral vermeye çalıştık. Takımımız için ne yapsak azdır. Türkiye ve Avrupa'da büyük başarılar elde eden Kayserispor, şehrimizin markası ve önemli bir değeridir. İlimizi her zaman en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır."

Meclis toplantısında alınan kararların Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar'ın meclis üyelerine Kayserispor tişörtü hediye etmesiyle toplantı sona erdi.

Kaynak: AA