Son dakika haberi! Kocası tarafından balkonda atılıp öldürüldüğü iddia edilen kadının babası: "Öldürmesine gerek yoktu. Kızımı boşayabilirdi"
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Son dakika haberi! Kocası tarafından balkonda atılıp öldürüldüğü iddia edilen kadının babası: "Öldürmesine gerek yoktu. Kızımı boşayabilirdi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kocası tarafından balkonda atılıp öldürüldüğü iddia edilen kadının babası: 'Öldürmesine gerek yoktu. Kızımı boşayabilirdi'

Son dakika haberine göre Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 çocuğunun annesi G.S.'yi 3. kattan atıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan M.S.'nin yargılanmasına devam edildi.

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 çocuğunun annesi G.S.'yi 3. kattan atıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan M.S.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede konuşan G.S.'nin babası Y.T. "Öldürmesine gerek yoktu. Kızımı boşayabilirdi" dedi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.S. mahkeme salonunda hazır bulunurken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen G.S.'nin babası Y.T. ise, "Öldürmesinin gereği yoktu. Kızımı boşayabilirdi" dedi.

Mahkeme heyetine savunma yapan tutuklu sanık M.S., "Suçsuz yere yatıyorum. Ben kimseye zarar verecek bir insan değilim. Çocuklarım olan biten her şeyi biliyor. 10 aydır bir suçum olmadığı halde yatıyorum. Mağdurum, hayatım mahvoldu. Kurban olarak ben görüldüm" dedi.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca sanık M.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

5 Temmuz 2020'de Kayseri'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşi G.S.'yi 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. M.S. ile eşi G.S., evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma evin balkonunda devam etti. Kavgaya dönüşen olayda G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. G.S., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kavga sırasında eşini balkondan attığı iddiasıyla M.S.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren M.S., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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