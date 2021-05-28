Son dakika haberi | Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
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Son dakika haberi | Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı

Son dakika haberi | Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Kocaelispor taraftarları, takımlarının Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF Lig'e yükselmesini kutladı.

Kocaelispor taraftarları, takımlarının Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF Lig'e yükselmesini kutladı.

İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Parkı, Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu'nda Kocaelispor formaları giyerek, bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi.

Araçlarıyla kentin birçok noktasında konvoylar oluşturan taraftarlar, takımlarının elde ettiği başarıyı doyasıya kutladı.

Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.

Taraftarlardan Yunus Emre Pehlivan, AA muhabirine, Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, kaç yıldır bu anı beklediğini aktardı.

TFF 1. Lig'e haklarıyla yükseldiklerini ifade eden Pehlivan, Sakaryaspor'u da gelecek yıl TFF 1. Lig'e beklediklerini kaydetti.

Son dakika haberi | Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
Son dakika haberi | Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
Son dakika haberi | Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
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Son dakika haberi | Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı - Haberler Spor
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