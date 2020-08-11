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Son dakika haberi: Kocaelispor taraftarları yeni transferleri antrenmanda meşalelerle karşıladı

Son dakika spor haberi: Şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Kocaelispor'un taraftarları, takıma transfer olan futbolcuları ilk antrenmanlarında ellerindeki meşalelerle karşıladı.

Son dakika haberi: Kocaelispor taraftarları yeni transferleri antrenmanda meşalelerle karşıladı
11.08.2020 23:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:28

Şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Kocaelispor'un taraftarları, takıma transfer olan futbolcuları ilk antrenmanlarında ellerindeki meşalelerle karşıladı.

Liglerin tescil edilmesi ile 3. Lig'de şampiyon ilan edilerek bir üst lige lige yükselen Kocaelispor 6 yeni transfer gerçekleştirerek, Dilaver Güçlü, Batuhan Er, Berkay Samancı, Bayram Olgun, Gökhan Meral ve Yiğit Ali'yi renklerine kattı. Takımın yeni transferleri anlaşmaların sağlanmasının ardından bugün Kocaelispor'un Körfez ilçesinde bulunan Brunga Tesislerinde ilk antrenmanlarına çıktı. Kocaelispor'u Hodri Meydan taraftar grubu da yeni transferleri ilk antrenmanlarında yalnız bırakmadı. Takım Başkanı Hüseyin Üzülmez, yönetim ve teknik ekibin hazır bulunduğu antrenmanda taraftarlar, yeni taraftarları ellerindeki meşalelerle karşıladı. Futbolcular da tek tek taraftarın bulunduğu tribüne giderek selamladı.

"İnşallah güzel günler göreceğiz"

Kocaelispor Hodri Meydan Tribün Lideri Haluk Bozo, "Biz amatör liglere kadar düştük. O süreçten itibaren, 'O sene bu sene, bundan sonra her sene' sloganı ile yola çıktık. Süper Lig'e kadar devam edeceğiz.2 sene sonra Kocaelispor'un, Hodri Meydanın layık olduğu ere gideceğiz. İnşallah güzel günler göreceğiz" dedi.

"Süper Lige kadar devam edeceğiz"

Takımı hiç yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun ise, "Kocaelispor ve Hodri Meydan büyük bir camia. Süper Lige kadar devam edeceğiz. Amatöre düştük, yılmadık. Armamızı da satmadık. Bu güne kadar geldik. Bundan sonra Kocaelispor'u layık olduğu yerde en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

"Her zaman olmasını istediğimiz şeyler"

Taraftarın karşılamasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Kocaelispor'un yeni transferi Dilaver Güçlü, "Öncelikle bugünkü antrenman çok zevkli geçti. Taraftarlar geldi, bizi yalnız bırakmadı. Bunlar güzel şeyler. Her zaman olmasını istediğimiz şeyler. Kocaelispor taraftarını herkes biliyor. Nasıl bir camia olduğunu biliyor. Kocaelispor'un formasını giydim, mutluyum. Sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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