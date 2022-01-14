Son dakika haberi! Kocaelispor iki transferi resmen açıkladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Kocaelispor iki transferi resmen açıkladı

Son dakika haberi! Kocaelispor iki transferi resmen açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Samed Ali Kaya ve Rasheed Akanbi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Samed Ali Kaya ve Rasheed Akanbi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akanbi'yle 1.5 + 1 yıl, Samed Ali Kaya ile ise 1.5 yıllık mukavele imzalandığını belirtildi.

Akanbi, bir süredir takımla antrenmanlarda yer alıyordu. Adanaspor'dan transfer edilen santrfor Samed Ali Kaya da bugün resmi imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıktı. - KOCAELİ

Son dakika haberi! Kocaelispor iki transferi resmen açıkladı

Son dakika haberi! Kocaelispor iki transferi resmen açıkladı

Son dakika haberi! Kocaelispor iki transferi resmen açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title