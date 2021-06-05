Son dakika haberi | Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti
Edinilen son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi renklerine bağladı.
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Gineli futbolcu Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Transferin camiaya hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Abdoulaye Cisse." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız