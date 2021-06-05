Son dakika haberi | Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti

Son dakika haberi | Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi renklerine bağladı.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Gineli futbolcu Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin camiaya hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Abdoulaye Cisse." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin talepleri şaşırttı! Açık açık TFF'den torpil istedi
Beşiktaş Başkanı Çebi'nin talepleri şaşırttı! Açık açık TFF'den torpil istedi
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Şevval Sam Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 17:21:19. #1.14#

title