Son dakika haberi | KOCAELİ YANLIŞ OKULA GİDEN ÖĞRENCİYİ, POLİS YETİŞTİRDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | KOCAELİ YANLIŞ OKULA GİDEN ÖĞRENCİYİ, POLİS YETİŞTİRDİ

Son dakika haberi... İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek isteyen bir kişi yanlış okula gidince, okulda görev yapan bir polis memuru tarafından sınava gireceği okula getirildi.

27.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:23

İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek isteyen bir kişi yanlış okula gidince, okulda görev yapan bir polis memuru tarafından sınava gireceği okula getirildi. Sınava dakikalar kendisine eşlik eden polis memuruyla okula gelen genç, büyük panik yaşadı.

Yükseköretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 10.15'te başladı. Sınava hazırlanan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınavın düzenleneceği okulların önüne geldi. Bazı öğrencilerin velileriyle beraber gelmesi nedeniyle okul önlerinde yoğunluk oluşmasına ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine neden oldu. Geçmiş yıllarda düzenlenen sınavların aksine bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle okul bahçelerine alınmayan veliler, okul kapısı önünde ve çevresinde bekledi. Bazı öğrencilerin sınava dakikalar kala, sınavın gerçekleşeceği okula geldiği ve büyük panik yaşadığı görüldü.

YANLIŞ OKULA GİDEN GENCİ SINAVA POLİS MEMURU YETİŞTİRDİ

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girmesi gereken bir genç, okul adını yanlış hatırlayınca Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne gitti. İsmi öğrenilemeyen genç, okul kapısında görevli polis memurunun uyarmasıyla durumu fark etti. Sınava dakikalar kala sınava girmesi gereken okula yetişemeyeceğini anlayan gence, okul önünde bekleyen polis memuru yardım etti. Polis memuru kendisine ait otomobille, sınava girmesi gereken öğrenciyi okula götürdü. Kendisine eşlik eden polis memuruyla beraber okul bahçesine gelen kişi, yapılan kontrollerin ardından sınava alındı. Sınava geç kalan kişinin bir yılının heba olmaması için yardım ettiğini söyleyen polis memuru, 'Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde görevliydim ben. Arkadaşımız yanlış okula gelmiş. Benim de vicdanım el vermedi yetiştirmeye çalıştım. Kendi aracımla getirdim. Son dakikalar kala yetiştirdim, şansımızı denedik ve yetiştirdik. Arkadaşımızın bir yılının heba olmasını istemedim. Arkadaşımız çok üzgündü bende elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Bir şeylere vesile olabildiysek ne mutlu bize' dedi. Sınava geç kalan kişiyi, okul bahçesine bırakan polis memuru daha sonra görev yaptığı okula döndü.

KİMLİĞİ KAYBEDEN ÖĞRENCİYİ DEDESİ SON ANDA YETİŞTİRDİ

Sınava girmek için İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen Çağla Altıkulaç, sınav giriş belgesini kontrol ettiği sırada nüfus cüzdanını kaybettiğini fark etti. Dedesi Güngör Akdeniz ile birlikte geldiği güzergah üzerinde bir süre nüfus cüzdanını arayan Çağla Altıkulaç, daha sonra Nüfus Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Burada gerekli evrakları aldıktan sonra sınava dakikalar kala sınavın düzenleneceği okula koşarak gelen Çağla Altıkulaç, dakikalar kala sınava yetişti. Sınava yetişmek için büyük panik yaptıklarını söyleyen Güngör Akdeniz, 'Ben eğitimciyim, emekli müfettişim eşim de öğretmen. Nüfus cüzdanı poşetin içindeydi sanırım yolda gelirken heyecandan kaybettik. Sınava 20 dakika vardı, çok aradık ama bulamadık. Nüfus Müdürlüğüne gittik evrakları çıkardık. Son anda yetiştik girebildi. Torunum çok stres yaptı, ağlamaya başladı. İkinci defa sınava giriyor, ben 40 yıllık müfettişim ama endişelendim yine. Bunun maddi zorluğu var, manevi zorluğu var, çocuğun psikolojisi var. Büyük bir endişe yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin.' dedi.

'ÇOCUĞUM İÇİN ENDİŞELİ DEĞİLİM, GENÇLER DAHA HAFİF ATLATIYOR'

Çocuğunun okul bahçesine girmesinin ardından dışarıda sınavın bitişini bekleyen Saliha Akın, okul çevresinde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini belirterek, 'Okul önünde beklemenin bir anlamı yok. Kapının hemen önünde beklemekle, biraz uzakta beklemenin arasında bir fark yok. Sonuçta çocuklar giriyor, heyecanı orada da yaşarız burada da yaşarız. Aynı zamanda birbirimize virüs bulaştırmamayı da düşünmeliyiz. Sosyal mesafeyi de düşünmeliyiz. Çocuğumun sağlığı açısından açıkçası çok endişeli değilim. Verilere de, istatistiklere baktığımızda gençlere bulaşınca atlatma süreci daha hafif oluyor. Yetişkinler, belli bir yaşın üzerindeki grup bunu daha ağır atlatıyor. Ekstra bir hastalığı yok, hastalığı kapsa da en azından bir şekilde yenebilir diye düşünüyorum. Tabii ki Allah'ın takdiri ona da bir şey diyemeyiz.' diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | KOCAELİ YANLIŞ OKULA GİDEN ÖĞRENCİYİ, POLİS YETİŞTİRDİ

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var Haber
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Haber
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Haber
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu Haber
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Kaza Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | KOCAELİ YANLIŞ OKULA GİDEN ÖĞRENCİYİ, POLİS YETİŞTİRDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 13:15:18. #1.14#
title