Son dakika haberi | Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
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Son dakika haberi | Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

25.08.2020 06:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 06:33

Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin ise yapılan inceleme sonrası belirlendi.

Kaza 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Gebze kesimi, İstanbul istikameti Gebze gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze gişeler mevkinde yol çalışması alanındaki tabelaya çarpan B.Ç. idaresindeki FIAT marka 34 BP 748 plakalı otomobil, savruldu. Kaza yapan araca arkadan gelen plakası öğrenilemeyen bir kamyon ile A.A. idaresindeki İngiltere plakalı BMW marka otomobil çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada araçlarda bulunanlar, bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçlarda sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası araçlardan çıkarılan otomobil sürücüleri B.Ç. ve A.A., araçlarda bulunan E.Z.Ç. ile T.A.A. adlı 4 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçlar içinde sıkışarak hayatını kaybeden A.Ç, G.Y. ve A.Ç.'in cansız bedenleri ise ise itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 4 kişinin yaralandığı 3 kişinin de hayatını kaybettiği kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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Son dakika haberi | Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı

Kaynak: İHA

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