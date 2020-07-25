Son dakika haberi | KOCAELİ Otostoplu gasp çetesi çökertildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | KOCAELİ Otostoplu gasp çetesi çökertildi

Son dakika haberi: Otostoplu gasp çetesi çökertildiKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde otostop yaparak sürücülere tuzak kurup gasp yapan 2'si kadın, 4 şüpheli, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

25.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:37

Otostoplu gasp çetesi çökertildi

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde otostop yaparak sürücülere tuzak kurup gasp yapan 2'si kadın, 4 şüpheli, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Yenimahalle Otoban bağlantı yolunda 17 Temmuz günü otostop yapan kadını gören S.A. yol kenarında durup onu aracına aldı. Sohbet ettikleri sırada şoför kapısını aniden açan başka bir kadın, S.A.'nın boğazına bıçak dayayarak cebindeki 6 bin 400 TL'yi gasbedip kaçtı. S.A polise gidip parasının gasp edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Yine aynı yol üzerinde 23 Temmuz günü Y. G. adlı sürücü yolda seyir halindeyken otostop yapan kadını görünce durup aldı. Birkaç kilometre gittikten sonra kadını indiren Y.G. cebinde bulunan bin 200 TL'nin olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Polis, Otoban Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamaraları detaylı olarak inceleme altına aldı. Polis her iki olayı da 33 AES 285 plaka hafif ticari araçla gelen şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kullandığı aracın otobanın Ankara istikameti Körfez mevkiinde bulunan Tem 76 isimli dinlenme tesisinde park halinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri araca binmek üzere olan hırsızlık ve yağma suçlarından 11 suç kaydı bulunan E.Z. (25), hırsızlık ve yankesicilik suçundan 10 kaydı bulunan M.Y (19) adlı kadınlar ile hırsızlık suçundan 7 kaydı bulunan H.Y (32), hırsızlıktan 2 suç kaydı bulunan E.Z (27) gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | KOCAELİ Otostoplu gasp çetesi çökertildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Politika
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı Güncel
İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Politika
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Ekonomi
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Apartmanın üzerine düşen uçak büyük korku yaşattı: 3 ölü, 1 çocuk yaralı
Apartmanın üzerine düşen uçak büyük korku yaşattı: 3 ölü, 1 çocuk yaralı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım
Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Deniz Seki Hazal Kaya Reha Özcan Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Okan Buruk Selçuk İnan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Anne Beşiktaş Burak Yılmaz
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | KOCAELİ Otostoplu gasp çetesi çökertildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 22:37:56. #1.15#
title