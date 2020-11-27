Bir apartman dairesinin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir apartman dairesinin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı

27.11.2020 00:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 01:10

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın son katında doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın son katında doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesinde 6 katlı apartmanın en üst katında M.G'ye ait olduğu belirtilen evin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı.

Patlamada mutfak tezgahında küçük çaplı yangın çıktı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Patlama anında evinde olan M.G'nin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Evin oturma odasının pencere çerçevesi, şiddetli patlamayla yerinden çıkıp zemin kattaki evin balkonuna düştü, kırılan cam parçaları park halindeki araçların üzerine saçıldı.

Apartman sakinlerinden Şaban Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem olduğunu sandıklarını belirterek, "Dışarıya bir baktık ki aşağıya komple pencere inmiş. Meğerse doğal gaz patlamış. Biz de hemen dışarıya çıktık." dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri, olayın nedeni ve hasarın boyutlarıyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Bir apartman dairesinin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı
Bir apartman dairesinin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı
Bir apartman dairesinin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı
Bir apartman dairesinin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

İlgili Haberler

Doğal gaz patlaması apartman sakinlerine korku yaşattı
Doğal gaz patlaması apartman sakinlerine korku yaşattı
Son dakika haber... Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Deniz Seki Öykü Karayel
Spor Samatta Erol Bulut Mert Günok Deniz Türüç Samet Aybaba
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir apartman dairesinin mutfağında sıkışan doğal gaz patladı - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 01:10:32. #1.14#
title