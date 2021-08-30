Son dakika haberi... KOCAELİ'NDE 7 İŞÇİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri: KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde işçi servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yan devrilen ve içerisinde 7 işçinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde işçi servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yan devrilen ve içerisinde 7 işçinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. D-100 Karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi yakınlarında geçtiğimiz gece 01.00 sıralarında İsmail Pamuk yönetimindeki 41 P 6039 plakalı işçi servisi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada servis minibüsünde bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar. Tedavileri tamamlanan 7 işçi daha sonra taburcu oldu. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde bulunan işçi servisinin bariyere çarptıktan sonra biranda yol ortasına devrilmesi gözüküyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı