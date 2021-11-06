Son dakika haberi! Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Kocaeli merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 4 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
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