Son dakika haberi | Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay