Son dakika haberi | Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
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Son dakika haberi | Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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