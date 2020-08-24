Son dakika haberi! KOCAELİ Gebze'de plastik fabrikasında korkutan yangın Bir son dakika haberine göre Gebze'de plastik fabrikasında korkutan yangınKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.

Gebze'de plastik fabrikasında korkutan yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.

Saat 19.00 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bahçede bulunan paletli metal raflardaki plastik ürünlerin alev aldığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrika bahçesinde yanan malzemeleri söndürmek için müdahalede bulundu. Bu sırada fabrika çalışanları da yangının fabrika binasına sıçramaması için tutuşabilecek malzemeleri bahçenin diğer tarafına taşıdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrika bahçesinde bulunan plastik ürünler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA