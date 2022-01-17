Son dakika haberi | Kocaeli'deki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kocaeli'deki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Kocaeli'deki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde 15 Ocak'ta Pirireis Caddesi ile 7. Sokak kesişiminde çıkan silahlı kavgada, Dinçer Solhan'ı (42) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve Gebze Adliyesine sevk edilen E.A'nın (24) savcılık sorgusu tamamlandı.

Zanlı E.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerince İstanbul'da gizlendiği adreste yakalanan E.A'nın, emniyetteki ifadesinde, Solhan'la aralarında geçmişe dayanan husumet olduğunu söylediği öğrenilmişti.

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

 İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Solhan, Gebze, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title