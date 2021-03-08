KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor
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KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor

08.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:56

Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyorKOCAELİ'nde vaka artış hızı yüz binde 112.25'e yükseldi.

Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor

KOCAELİ'nde vaka artış hızı yüz binde 112.25'e yükseldi. Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu komşu ziyaretlerinin devam ettiğini, böyle olduğu sürece vaka sayısının düşmeyeceğini söyledi. Yüksek risk grubuyla turuncu renkte olan Kocaeli'nde yüz binde 99.18 olan vaka sayısı 112.25'e yükseldi. Vaka sayısının artmasına rağmen pazarlarda ve kapalı mekanlarda bazı vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmediği görüldü. Körfez Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu komşu ziyaretlerinde vaka sayısının arttığını belirterek, ?Bugün mahallemizde pazarımız var. Bazı vatandaşlar maskelerini takmıyor ve mesafeye uymuyor. Ayrıca bazı marketlerde ucuzluk günleri başlatıyor. O marketlerde dolup taşıyor. Bu tür kampanyalar ve ucuzluk günleri sona erdirilmeli. Mahalle sakinleri birbirlerine komşu ziyaretleri yapıyor. Akrabalar birbirlerine gidip geliyor. Böyle olduğu sürece vaka sayılarında düşme olmaz. Hepimiz dikkat edersek ancak vaka sayıları düşer. dedi. Vatandaşların kurallara uymadığı için vaka sayılarında artış meydana geldiğini söyleyen Onur Yılmaz, 'Vatandaşlar maske takmıyor ve sosyal mesafeye uymuyor. O yüzden artmaya başladı vaka sayıları. Turuncudan kırmızıya doğru gidiyoruz. İnsanlar kurallara uymuyor. Böylelikle vaka sayıları da artıyor. diye konuştu.

KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor
KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor
KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor
KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor
KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor
KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor
KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor
KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor
KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor
KOCAELİ Kocaeli'nde vaka artış hızı korkutuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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