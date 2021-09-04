Son dakika haberi | Kocaeli'de ulaşım sistemine ait bisikletin çalınması kameraya yansıdı
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Son dakika haberi | Kocaeli'de ulaşım sistemine ait bisikletin çalınması kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Kocaeli'de ulaşım sistemine ait bisikletin çalınması kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi'ne (KOBİS) ait istasyondan bir bisikletin çalınması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi'ne (KOBİS) ait istasyondan bir bisikletin çalınması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşımın rahatlatılması için Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ne kurduğu KOBİS istasyonundan bir bisikletin çalındığı tespit edildi.

İstasyondaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bir kişinin bisikleti el kuvvetiyle yerinden çıkartarak, uzaklaştığını belirledi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinin twitter hesabından yapılan güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "Söyleyecek söz bulamadık." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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